AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Gezer, Gitmediği Köy Bırakmadı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, ilçeye bağlı bütün köyleri gezerek referandum bilgilendirmesinde bulundu.



AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, yönetim ve yürütme kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri ve mahalle temsilcilerinden oluşturduğu bir heyet ile referandum çalışmaları kapsamında köy ziyaretlerini tamamladı. Bugün 7 köye giden Gezer ve beraberindeki heyet ilçeye bağlı 37 köyü tamamlamış oldu. En son Kabahıdır köyüne giderek ilçeye bağlı tüm köyleri bitiren Gezer, halk oylamasında oylanacak 18 madde hakkında detaylı bilgiler vererek broşürler dağıttı. Gezer, Türkiye'nin daha güçlü bir sisteme ihtiyaç duyduğunu belirterek 16 Nisan'ın bunun için bir fırsat olduğunu kaydetti. Gezer, "İlçemize bağlı 37 köyün tamamını gezerek vatandaşlarımızla buluşup referandum hakkında bilgilendirmeler yaptık. Vatandaşın kafasına takılan soru işaretlerini yanıtladık ve doğru bilgileri aktardık. Türkiye'nin mevcut sistem ile yürüyemez hale geldiğini anlatarak, daha güçlü bir ülke için referandum da çıkacak 'Evet' oylarının önemini anlattık. Vatandaşlarımız da bizleri bağrına bastı. Gittiğimiz her köyde coşkuyla karşılandık. Vatandaşlar artık kan, gözyaşı istemediklerini bize bildirdi. Onlar da huzurlu ve mutlu bir hayat arzu ediyor. Ülkemizin huzurlu olması, güçlü olması için mevcut sistemin değişmesi gerektiğini anlattık ve insanlar bize hak verdi. İnanıyorum ki referandum da vatandaş bu duygularını güçlü bir şekilde sandığa yansıtacaktır. Biz AK Parti olarak sandıktan çıkacak her şeye razıyız. Çünkü biz millete hizmet etmek için varız. Patron milletimiz, son sözü millet söyler. Millet ne derse başımız üzerinde yeri vardır" dedi. - DİYARBAKIR