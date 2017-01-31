AK Parti Aydın Milletvekili Öz Açıklaması

AK Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz, referanduma ilişkin "Daha iyi bir Türkiye için daha iyi bir yönetim ortaya koyuyoruz. Bunun için de çalışıyoruz." dedi.



Öz, partisinin Nazilli İlçe Teşkilatını ziyaret ederek referandumla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Referandumda Aydın genelinde "evet" oylarının daha fazla olacağını belirten Öz, "Ankara'da bir buçuk aydan bu yana çalışarak anayasa teklifi ile ilgili Meclis'te çalışmalarda bulunduk. Gece gündüz demeden çalışarak karar MHP'nin de oyları ile TBMM'de kabul edildi. Daha iyi bir Türkiye için daha iyi bir yönetim ortaya koyuyoruz. Bunun için de çalışıyoruz." dedi.



Kentte öğrenim gören üniversite öğrencilerinin de referandumda oy kullanmasının önemine dikkati çeken Öz, Aydın'da üniversite öğrencilerinin büyük bölümünün "evet" diyeceğine olan inancını koruduğunu belirtti.



Öz, "İşte bunun için de tüm üniversite öğrencilerimiz referandum günü, nerede bulunup nerede oy kullanacaklarını kararlaştırarak ikametlerini de oraya aldırmaları oy kullanmaları için gerekli olacaktır." ifadelerini kullandı.



Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın oylarının "evet mi hayır mı" olacağını halkın önünde düzenleyecekleri bir basın toplantısı ile açıklamalarını istediğini de sözlerine ekledi.



Buradaki toplantının ardından Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük'ü ziyaret eden Öz, daha sonra Nazilli Belediyespor Tesislerine giderek yeni seçilen Kulüp Başkanı Erdoğan Eker'e başarı dileyip, ilçede yapımı devam eden 500 kişi kapasiteli yarı olimpik yüzme havuzu inşaatında da incelemelerde bulundu.



Öz'e, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Ramazan Satılmış da eşlik etti.