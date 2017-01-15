AK Parti Aydın Milletvekili Erdem Açıklaması

AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, "Anayasa değişiklik paketinin anayasanın ilk dört maddesiyle hiçbir ilgisi ve alakası yoktur. Bu maddelerin teminatı yüce Türk milletidir ve AK Parti iktidarıdır." ifadesinde bulundu.



Erdem, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti'nin anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilmesine yönelik bir gündeminin olmadığını belirtti.



Türk halkının gerçekleri gördüğünü aktaran Erdem, şöyle devam etti:



"CHP yine klasik taktikle halkı 'laiklik elden gidiyor', 'Cumhuriyet yıkılıyor' diyerek korkutacak ve AK Parti'yi bu sloganla suçlayacak. Ama halkımız bu numarayı yutmaz. CHP 1950'de DP'nin iktidara gelmesinden bu yana aynı suçlamalarla siyaset yapmaya çalışıyor. Rahmetli Adnan Menderes'i, Süleyman Demirel'i, Özal'ı da aynı şekilde 'laiklik elden gidiyor' diye suçlamışlardı."



Partisinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti niteliğinin çağdaş ülkeler seviyesine çıkmasının mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini vurgulayan Erdem, şunları kaydetti:



"AK Parti'nin halkın iradesinin teminatı olan Cumhuriyet ve demokrasiyle devletin halkın her ferdine eşit mesafede olmasını sağlayan, inanç, kanaat ve yaşam biçiminin teminatı laiklik ilkesi ile hiçbir problemi yoktur. Anayasa değişiklik paketinin anayasanın ilk dört maddesiyle hiçbir ilgisi ve alakası yoktur. Bu maddelerin teminatı yüce Türk milletidir ve AK Parti iktidarıdır."