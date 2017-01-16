AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla, kapatılma kararı alınan Arhavi Adliyesi'nin yeniden yapılacağı müjdesini verdi.
2011 yılında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun belirlemiş olduğu yeni kriterler sonucu kapanma kararı alınan Arhavi Adliye Binası, AK Parti Artvin Milletvekili Dr. İsrafil Kışla'nın girişimleri sonucunda yeniden yapılıyor. Sosyal medya hesabından projenin görsellerini paylaşarak Arhavililer'e müjdeyi veren Milletvekili Kışla, kapanma kararının alındığı Ardanuç Adliyesi'nin tekrar açılabilmesi için çalışmaların devam edeceğini söyledi.
Milletvekili Kışla, "Durumu öğrendikten sonra Adalet Bakanlığımız nezdinde yapmış olduğumuz teşebbüsler sonucu bazı kriterler de değişikliğe gidildi ve Allah'a şükürler olsun Arhavi adliyesinin kapanmasına mani olmuş olduk. Bu dönemde Ardanuç adliyesine engel olamayışımız beni son derece üzmüştür. O gün alınan kararlar planlanan adliyelerin kapanmasını gerekli kıldığı için Ardanuç'u kabul ettiremedik. Ancak Ardanuç Adliyesinin tekrar açılabilmesi için bir plan çerçevesinde çalışmalarım devam etmektedir" dedi.
Arhavi Adliyesi'nin faaliyetlerine devam kararının çıkmasını sağladıktan sonra Arhavi'ye yeni bir adliye sarayı kazandırma hususunda çalışmalarını hızlandırdıklarına değinen Kışla, "Uzun uğraşlar neticesinde arsa sorununu çözüme kavuşturduk. İlk önce PTT'ye ait olan atıl binanın adliyeye devrini gerçekleştirdik. Sonraki süreçte proje ve yatırım programına aldırma gayretlerimizden sonra hamdolsun 17 Ocak 2017 tarihinde yapılacak. İnşallah bir an önce yapılarak halkımıza hizmet verir" şeklinde konuştu. - ARTVİN
AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla'dan Arhavi'ye Müjde
AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla, kapatılma kararı alınan Arhavi Adliyesi’nin yeniden yapılacağı müjdesini verdi.
AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla, kapatılma kararı alınan Arhavi Adliyesi'nin yeniden yapılacağı müjdesini verdi.