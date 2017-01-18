AK Parti Antalya Milletvekili Uslu Açıklaması

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, borç yapılandırmasına yönelik kanun tasarısının esnaf, vatandaş, ticaret ve iş dünyası için yeni bir fırsat olduğunu belirtti.



Uslu, yaptığı yazılı açıklamada, borç yapılandırmasında süreyi kaçıranlara yeni imkanlar sağlayan ve sicil affı, iş dünyasına, yatırımcılara ve ihracatçılara vergi teşvikleri getiren, bazı memurların emekli ikramiyesine yönelik düzenleme içeren, Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini bildirdi.



Bankalara borcu olan veya kara listeye düşen vatandaşla ilgili Sicil Affı Kanun Tasarısı'nın önemli olduğunu vurgulayan Uslu, "Bu düzenlemeyle çek, senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarından dolayı ticari sicili bozulan vatandaşlara sicil affı getiriliyor. 6 ay içinde borçlarını ödemeleri veya yeniden yapılandırmaları halinde geçmiş olumsuz kayıtlar dikkate alınmayabilecektir." ifadesini kullandı.



Aynı kanun içinde verdikleri bir önergeyle borç yapılandırmada süreyi kaçıranlara yeni bir fırsat oluşturduklarını bildiren Uslu, yeniden yapılandırma kapsamında kasım ve aralık aylarında vergi ve SGK prim ödemelerini yapamayan ve haklarını kaybedenlere ikinci bir şans getirdiklerini vurguladı.