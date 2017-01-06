AK Parti Antalya Milletvekili Uslu Açıklaması

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, "Milletimiz önemli bir karar verecek. Biz milletimize güveniyoruz. Milletimizin nisan ayında vereceği kararla bu ülke baharı yaşayacak inşallah." değerlendirmesinde bulundu.



Uslu, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 50 yıldır Türkiye gündemini meşgul eden, merhum Alpaslan Türkeş'in, Süleyman Demirel'in, Turgut Özal'ın gündeme getirdiği sistem değişikliği için önemli bir fırsat yakaladıklarını belirtti.



TBMM üyeleri olarak, anayasa değişikliği hususunda genel kurulda 330'un üzerinde bir kabul ile millete gideceklerini ifade eden Uslu, "Milletimiz önemli bir karar verecek. Biz milletimize güveniyoruz. Milletimizin nisan ayında vereceği kararla bu ülke baharı yaşayacak inşallah." ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanlığı sitemiyle istikrar, istikbal, istiklal sürecinin güçlendirileceğini belirten Uslu, Türkiye'de hep istikrar arayışında olduklarını vurguladı.



İstikrarsızlığın, hem siyasi hem de ekonomik belirsizlik ve dolayısıyla kayıp dönemler anlamına geldiğinin altını çizen Uslu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Yakın tarihimize bakalım, ne zaman tek başına güçlü iktidarlar var o zaman sıçrama yapmışız. 1950-1960 Menderes dönemi, 1964-1968 Demirel dönemi, 1983-1990 Özal dönemi, 2002-2017 AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan dönemi, hep sıçramalar yapmış ekonomimiz. Koalisyon dönemi 2001 yılında büyüme hızı yüzde 9 küçülmüşüz, son 15 yılda ortalama her yıl yüzde 6 büyümüşüz. 1970-80 arası 12 hükümet kurulmuş. 93 yıllık Cumhuriyette 65 hükümet. Her bir buçuk yılda bir hükümet değiştirmişiz. Oysa Başkanlık olsaydı bugün 65. hükümet değil, 20. hükümet olacaktı. ya da 65. hükümeti Cumhuriyetin 240. yılında yani 2171 yılında kuracaktık."