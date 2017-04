AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin Açıklaması

AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin, Fransız Profesör Philippe Moreau Defarges'in bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarıyla ilgili olarak, "Türkiye kendi düşmanlarına bugüne kadar her zeminde cevabını vermiştir. Bundan sonrada verecektir." dedi.



Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Achan'ı makamında ziyaret eden Bilgin, Çubuk halkının her seçimde olduğu gibi bu seçimde de AK Partiye büyük destek verdiğini söyledi.



Bilgin, ziyaret sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, "evet" oylarını daha yüksek beklediğini, buna rağmen alınan bu sonuçla anayasa değişikliğinin kabul edildiğini ifade etti.



Fransa'nın tanınmış uluslararası ilişkiler profesörlerinden Philippe Moreau Defarges'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan konuşması için Bilgin şunları kaydetti:



"Bu tür söylemler Türkiyeyle ilgili kaos planlarının sonuçlarıdır. Türkiye ile ilgili kamuoyu oluşturarak Türkiye'ye baskı yapmak istiyorlar. Türkiye bu baskılara boyun eğecek değildir. Şunu bilsinler ki Cumhurbaşkanı milletin oyuyla seçilmiştir.



Millet Sayın Cumhurbaşkanının çizdiği siyasi çizgide başkanlık sistemi konusunda karar vermiştir. Türkiye kendi düşmanlarına bugüne kadar her zeminde cevabını vermiştir, bundan sonrada verecektir.



Türkiye demokrasisini daha güçlendirerek batının bu iddialarına daha güçlü cevap verecektir. O tür iddialar çirkin, aşağılıktır.'"