AK Parti Akçabat İlçe Teşkilatından Gümrükçoğlu'na Ziyaret

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti Akçaabat İlçe Başkanı Emre Akgün ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.



AK Parti Akçaabat İlçe Başkanı Akgün, Başkan Gümrükçüoğlu'na Akçaabat'ta sürdürülen ve tamamlanan çalışmalar için teşekkür etti.



Akgün, Büyükşehir yapılanmasıyla birlikte hizmetlerin ilçelere daha da yayıldığını ve ilerleyen yıllarda bu hizmetlerin katlanarak artacağına olan inançlarını ifade etti.



Başkan Gümrükçüoğlu ise, AK Parti Akçaabat Teşkilatını büyükşehir yapılanması ve sürdürülen çalışmalar hakkında bilgilendirirken ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.