AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığında Yıl Sonu Değerlendirmesi

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven 2016 yılında Türk Milleti'nin darbeye net bir cevap verdiğini söyledi.
Bir cafede düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, 15 Temmuz 'daki FETÖ'cü kalkışmanın ardından milletin, iradesine sahip çıktığını kaydetti.
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Özkal de Türkiye üzerinde oynanan oyunların darbe, ekonomik kriz, terör gibi başlıklarda toplanabileceğini, ancak devletin, hükümetin ve milletin hiçbir tehdit karşısında yılmadığını belirtti.
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ile İl Genel Meclisi Başkanı Salih Sel'in de konuşma yaptığı toplantıda AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya Anayasa Teklifi hakkında bilgi verdi.
Özkaya şöyle konuştu:
"Başkanlık Sistemi'nin unsurlarını taşıyan, yürütmeyi seçildiği süre boyunca garanti altına alan, yürütmeyi koalisyona bırakmayan bir sistem üzerinde çalıştık. Cumhurbaşkanı'nın görev süresi bitmişse, Meclis'in de görev süresi bitmiş oluyor. Cumhurbaşkanı, seçildiği 5 yıl için kesintisiz yönetime devam edecek. Milletvekilleri birinci turda seçilecek.
Cumhurbaşkanı ilk turda seçilemezse, 15 gün sonra en çok oyu alan iki aday seçime katılacak. Seçim listeleri kesinleştikten sonra bir aday çekilir, vefat eder, rahatsızlanır ya da başka bir sebep olursa, tek aday için referanduma dönüşür. Evet ve hayır oyları kullanılacak. Anayasa Komisyonu'nda CHP'lilere latife yaptım. Bakın şimdiden gidin camilerden, 40 yaşı geçmiş, cami cemaatinden iyi bir sosyal demokrat bulun. Eğer tek başınıza referanduma kalırsanız, bu halinizle sizin adayınız reddedilir, dedim. "
Referandum olacak, CHP'den bu mantıkla birisi kalsın yüzde yüz red çıkacağını kaydeden Özkaya, "Soruyorum, Kılıçdaroğlu tek aday olarak kalsa seçilebilir mi? Seçilir diyen yok. Yeni sistem, uçlardan bir kişinin Cumhurbaşkanı olmasının önüne geçiyor. Merkezden bir kişinin Cumhurbaşkanı seçilmesi ise üniter devleti güçlendiriyor." dedi.
Toplantıya AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya ve Hatice Özkal, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Genel Meclisi Başkanı Salih Sel, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile gazeteciler katıldı.
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığında Yıl Sonu Değerlendirmesi
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven 2016 yılında Türk Milleti'nin darbeye net bir cevap verdiğini söyledi.
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven 2016 yılında Türk Milleti'nin darbeye net bir cevap verdiğini söyledi.