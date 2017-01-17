AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı Haftalık Toplantısı

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, haftalık basın toplantısında yerel ve ulusal medya temsilcileri ile bir araya geldi.



İl Başkan Yardımcıları Hüseyin Tutumlu ve Mustafa Ötken'in katıldığı basın toplantısında İl Başkanı Yurdunuseven, parti çalışmaları ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.



Hain terör örgütünün çirkin yüzünü bir kez daha gösterdiğini ifade eden Yurdunuseven, terörü lanetledi.



Parti olarak referanduma hazır olduklarını belirten Yurdunuseven, şöyle devam etti:



"AK Parti olarak referanduma hazırız. Daha öncede defalarca ifade etmiştik. Seçimin bittiğinin ertesi günü AK Parti yeni bir seçim olacakmış gibi hazırdır. Vatandaşlarımızla iç içe olmaya devam ettik. Geçen hafta sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerini ve kurumlarımızı ziyaret ettik. İl Kadın Kollarımız Devlet Hastanesinde tedavi gören Yemenli kardeşlerimize geçmiş olsun ziyaretinde bulundu."