AK Parti Adıyaman Milletvekili Boynukara Açıklaması

AK Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, son günlerde yaşanan terör olaylarına ilişkin, "Kaosun faturası Amerika'ya değil, kaosun faturası Avrupa'ya değil sonucunu biz yaşıyoruz. Bizim vatandaşlarımız, kardeşlerimiz yaşıyor. Bizim buna dur dememiz lazım" dedi.



AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Boynukara, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin durumunun gayet açık olduğunu belirterek Boynukara şunları söyledi:



"Türkiye, 2009'dan sonra farklı ülkelerin hedefine konulmuş bir ülke. Bunun nedenlerini hatırlamakta fayda var. Türkiye ilk defa 2008 sonu 2009 başında Birleşmiş Milletler'de batı ittifakının dışına çıkarak bir oy kullandı. Brezilya ile birlikte bir oy tercihinde bulundu. Batı ittifakı dışına çıktı. Bu önemli bir kırılma noktasıydı. Bu Türkiye'nin kendi özgür iradesi ile verdiği bir karar.



İkincisi, dünyada milyarlarca insanın aklından geçirdiği kendi kendine kaldığında ifade ettiği ama yüksek sesle konuşmaktan kaçındığı soruna sayın Cumhurbaşkanımız, başbakan olduğu dönemde açık bir şekilde dile getirdi. İsrail'in uyguladığı devlet terörünü dünya kamuoyu gündemine taşıdı."



MİT krizinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı başbakan olduğu dönemde yok etmek için yapılan bir girişim olduğunu belirten Boynukara, milletin Erdoğan'ın takip ettiği siyasal çizginin bu ülke ve milletin geleceğine uygun olduğunu, çıkarına uygun olduğunu inandığını kaydetti.



MİT krizinin ardından gezi, 17-25 kalkışması ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi olayların yaşandığını ve bu girişimlerin ardından DAEŞ gibi terör örgütleri ile Türkiye'nin şimdilerde hedefe konulduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:



"Bu eylemlerin arkasında küresel istihbarat örgütleri var. Kullanılan malzemeler eylemlerin biçimi yapılış tarzı seçilen yöntemler seçilen mekanlar bunların hepsi bilinçli mesaj ağırlıklı eylemler. Buradan bize bir mesaj vermek istiyorlar. Bize verdikleri mesaj, Suriye ve Irak'tan uzak durun. Biz bölgemizde kaosun derinleşmesini engellemek için Rusya ile bir görüşme trafiğine giriyoruz.



Bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Ama diğerleri diyor ki yok görüşmeyin, konuşmayın kaos devam etsin. Kaosun faturası Amerika'ya değil, kaosun faturası Avrupa'ya değil sonucunu biz yaşıyoruz. Bizim vatandaşlarımız, kardeşlerimiz yaşıyor. Bizim buna dur dememiz lazım."