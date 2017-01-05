AK Parti Adana Teşkilatından Kan Bağışı

AK Parti Adana İl Teşkilatı, Türk Kızılayının kan stoklarının azaldığını açıklanmasının ardından kan bağışı kampanyasına destekte bulundu.



Partiden yapılan yazılı açıklamada, Türk Kızılayı Adana Şubesi görevlileri, AK Parti Adana İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen kampanya kapsamında, parti teşkilatından kan bağışlarını kabul etti.



Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, kampanyanın ardından, desteklerinden dolayı AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni'ye plaket sundu.



Saygılı, kan bağışının önemine dikkati çekerek, "Kan dökülen dünyada Türkiye'nin önemli kurumu ve markalarından olan AK Parti'nin Adana teşkilatı kan bağışı yaparak örnek bir davranış sergiledi. Bütün teşkilat adına Fikret Yeni'ye kurumumuz adına plaket takdim ettik." ifadesini kullandı.



Yeni de plaketten dolayı teşekkür ederek, "Plakete çok güzel bir isim koymuşlar 'İyilik zirvesine doğru yürüyüş.' Rabbim her zaman bizi iyilik zirvesine yürüyen kullarından eylesin. Kendilerine teşekkür ediyorum. Hayırlı bir hizmet veriyorlar. Bu hayırlı hizmete bir nebze de olsa katkı koyabildiysek ne mutlu bize." şeklinde açıklamada bulundu.