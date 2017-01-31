AK Parti Adana Milletvekili Küçükcan Açıklaması

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Başkanı AK Parti Adana Milletvekili Talip Küçükcan, "Hayır" kampında yer alanların, görüş açıklayan rektörler suç işliyor gibi susturmaya çalışmalarının kabul edilemez olduğunu belirtti.



Küçükcan, yaptığı yazılı açıklamada, anayasa değişikliği referandumunda "Evet" oyu vereceğini belirten rektörlere karşı bir linç kampanyası başlatıldığını ve bunun kabul edilemez olduğunu bildirdi.



Rektörlerin, hükümet sistemi değişikliği içeren bir anayasa değişikliği referandumuna ilişkin görüş ve tercihlerini açıklama haklarını kullandığını vurgulayan Küçükcan, şunları kaydetti:



"Rektörler yerel veya genel seçimlerde oylarının rengine ilişkin bir kampanyada yer alsalar ve bir siyasi partiyi destekleyen açıklamalar yapsalardı elbette bu haklı olarak eleştirilebilirdi. Ancak genelde Türkiye'nin geleceğini, üniversiteler özelinde yükseköğretim sistemini etkileyecek bir referanduma ilişkin görüş açıklamak rektörlerin doğal hakkıdır. 'Hayır' kampında yer alanların görüş açıklayan rektörler suç işliyor gibi suçlamalarla rektörleri susturmaya çalışmaları kabul edilemez.



Eğer bugün rektörler milli iradeye başvurulan referanduma, 'evet' demek yerine, rejimi sanal tehditlerden koruma adına başörtülü kız öğrencileri üniversitelere almasalardı veya yasakçı bir zihniyetle, 'ikna odaları' kurmayı tercih etselerdi 'hayır' kampındakilerce alkışlanırlardı. Ne var ki eski Türkiye'ye ait bu pratikler geride kaldı."