AK Parti 73. İl Danışma Meclisi Toplantısı

AK Parti Samsun 73. İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.



Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Hasan Basri Kurt ve Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Hacı Turan, AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, AK Parti Samsun İl Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser, İl Gençlik Kolları Başkanı Caner Göktepe ve ilçe belediye başkanları katıldı. Toplantıdan önce Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç telefonla toplantıya bağlanarak, toplantının başarılı bir geçmesini diledi.



Türkiye'nin büyük badireler atlattığını belirten AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, "Türkiye'nin yaşadıklarını batılı ülkelerdeki insanlar yaşasalar kapıları kilitlerler dışarı çıkmazlar. Ama bizim insanımız şehadete inandığı için rahatça gezebiliyor. Atalarımız bu toprakları yurt edinebilmek için canını verdi. Ama biz bunun üç katını yapacağız daha fazla çalışacağız. Çünkü mertçe mücadele devri bitti. Adamların planları hep namertçe. Onun için biz daha uyanık olacağız. Daha fazla çalışacağız" dedi.



Türkiye'nin 16 yılda çok mesafe aldığını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ise, "Geçen gün ana muhalefet başkanının grup konuşmasını izledim. Ama çok şaşırdım. ya o bu Türkiye'de yaşamıyor ya da biz bu Türkiye'de yaşamıyoruz! Tabi onların geçmiş ile bu günü mukayese etme şansları yok gibi geliyor bana. Cebimdeki notlara şöyle bir baktığımda 15-20 yıl öncesinin Türkiye'si ile bugünün Türkiye'sini çok rahat bir şekilde mukayese edebiliyorum. AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye'nin o güne kadar 5 bin kilometre bölünmüş yolu vardı. Biz ilk beş yılda 15 bin kilometre ve sonrasında 10 bin kilometre daha bölünmüş yol yaptı. Bunu AK Parti yaptı. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Bu memleketi kurtaracağınızı söylüyorsunuz! Allah aşkına bir çakılı çiviniz var mı bir yerde. 2000 yılında Türkiye'nin 40 bin megavat kurulu gücü vardı. Bu geçtiğimiz 15 yıl için de buna 40 megavat daha ekledik. 80 bin megavat oldu. 40 bin megavat enerji 40 milyar dolar enerji demek. Türkiye bunu başardı. Katedilmiş olan bu mesafe sahip olduğumuz bu siyasi hareket içerisinde gerçekleşti" diye konuştu.



"Bizzat tarihi yazanlardan biriyiz"



Türkiye'ye karşı oynanan oyunların başarılı olmadığını söyleyen AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Türkiye'de farklı bakış açıları, farklı düşünceler var. Biz bunlara rağmen bir arada olabilen bir milletiz. Mesele memleket meselesi olduğunda bütün bu farklılıkları bir tarafa bırakarak yolumuza aynı istikamette devam edebilen bir milletiz. İnşallah geleceğe de böyle ilerleyeceğiz. 15 Temmuz'da yaşanan felaket yeni bir dirilişe sahne oldu. Hepimiz birlikteydik. Kurtuluş Savaşı'nda nasıl cephelerde mücadele verildiyse o gece şehir merkezlerinde verildi. Türkiye'de ve coğrafyamızda yaşananlar bir tarihin yeniden yazıldığını gösteriyor. Biz bu tarihi yazanlara seyirci değil bizzat tarihi yazanlardan biriyiz. Şua Türkiye uluslararası politika anlamında belki de tarihinde olmadığı kadar dik ve güçlü bir duruş sergiliyoruz. Bu durum şuan bize sıkıntılar çıkarsa da uzun vadede fayda sağlayacaktır" şeklinde konuştu.



Toplantının ardından AK Parti üyeleri Kızılay Bölge Kan Merkezi'nin açtığı stantlarda kan bağışında bulundu. - SAMSUN