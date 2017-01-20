Ak Palandöken'de Referandum Maratonu

AK Parti Palandöken İlçe Başkanlığı Nisan ayında yapılacak olan Anayasa Değişikliği Referandumu için düğmeye bastı.



AK Parti Palandöken İlçe Başkanlığı geçen hafta başkanlık binasında ve bu hafta Hüseyin Avni Ulaş, Müftü Solakzade ve Adnan Menderes Mahalle temsilciliklerinde gerçekleştirmiş olduğu halka açık toplantılarda referandum ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Toplantılarda ülkemizin içinde bulunduğu refah şartlarının elden kayıp gitmemesi, yatırımların artarak devam etmesi, mevcut istihdam potansiyelinin yükselmesi için referanduma tüm bireylerin evet demesi gerektiği vurgulandı.



AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu milletin teveccühünün referanduma evet olduğuna inandığını belirterek "İçinde bulunduğumuz konjonktürde ülkemizi ileriye taşımak ancak anayasa değişikliği ile mümkün olacaktır. Mevcut olan ve itaat etmekte olduğumuz anayasa darbe menşelidir. Atılacak olan bu adım ile darbecilerin getirmiş olduğu vesayet sistemine nokta konulacaktır. Böyle bir ile yönetilmek hiçbir insanın hak etmediği bir durumdur. Başta bu duruma dur demek için referanduma evet demekle mükellefiz. Sizlerin de desteği ile tek başlı yönetime adım adım gidiyoruz" ifadelerini kullandı.



AK Parti Palandöken Mahalle Temsilciliklerinde planlanan referandum çalışmalarını inceleyen Başkan Ömeroğlu mahallelerde koordinasyon merkezlerini kurma çalışmasını da başlattı.



Teşkilat olarak bütünlük içerisinde çalışmalarını sürdüren AK Parti Palandöken İlçe Teşkilatı kadın kolları, gençlik kolları ve mahalle teşkilatları ile AK Partiyi durdurmak için çabalayan tüm şer odaklarını engellemek için gece gündüz çalışmalarını devam ettiriyor. - ERZURUM