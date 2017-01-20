Ak Kadınlardan Sevgi Yolu Projesi

AK Parti Düzce Kadın Kolları Başkanı Sebahat Uçar ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Sosyal Politikalar Birim Başkanlığı Sevgi Yolu Projesi kapsamında Düzce'de ihtiyaç sahibi olan iki okula yardımda bulundu.



AK Parti Sosyal Politikalar Birim Başkanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak başlattığı Sevgi Yolu Projesi kapsamında AK Parti Düzce Kadın Kolları da ihtiyacı olan okullara kırtasiye ve temel ihtiyaç malzemesi yardımında bulundu. AK Parti Düzce İl Başkanlığında toplanan temel ihtiyaç ve kırtasiye malzemeleri Düzce'de Karaçalı ve Bahçeköy İlkokullarına dağıtıldı.



Sevgi Yolu Projesi hakkında konuşan Kadın Kolları Başkanı Sebahat Uçar, "AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Sosyal İşler Birim Başkanlığı tarafından 81 İlde eş zamanlı olarak başlatılan Sevgi Yolu Projesi ile ihtiyaç sahibi okullardaki öğrencilere yönelik kırtasiye ve temel ihtiyaç malzemelerinin giderilmesini amaçlıyor. Eğitime ve ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmak, ailelerin bu anlamda yükünü hafifletmek amacıyla yapılan bir çalışmadır. Sevgiye giden yolun paylaşmaktan geçtiğine inanarak çocuklarımızın mutluluğunun, sevincinin sevgi bağını güçlendireceğine inanarak Düzce olarak Karaçalı İlkokulu ve Bahçeköy İlkokulu öğrencilerini ziyaret ettik. 60 öğrencinin ihtiyaçlarına göre çanta, eşofman, defter, hikaye kitapları ile temel kırtasiye malzemelerini karşılamak üzere hediyeler hazırladık. Bu projede emeği geçen arkadaşlarımıza ve esnaflarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - DÜZCE