Ak Kadınlar Meydan Okuyor

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Nurdan Altınkök, havaların soğuması nedeniyle kan bağışlarının azalması üzerine harekete geçerek, kan bağışı için birbirlerine meydan okuyor.



Kızılay gençliğinin başlattığı çılgınlığa Sinop AK Parti Kadın Kolları Başkanı Nurdan Altınkök de katıldı. Kızılay gençliği havaların soğuması nedeniyle kan bağışlarının azalması üzerine harekete geçerek, kan bağışı için birbirlerine meydan okuyor. Düello çağrısı ile başlayan kampanya, sosyal medya üzerinden hızla yayılıyor.



Sinop kan alma merkezinde ekibiyle birlikte kan bağışında bulunan Nurdan Altınkök, "AK Parti Kadın Kolları Samsun Rabia Bay Keser Başkanım meydan okumanı gördük. Ekibimizle birlikte biz de Sinop Kan Merkezi'nde Türk Kızılayı Kan Bağışı Kampanyası başlatmış bulunmaktayız. Ben de buradan 3 il başkanına meydan okumak istiyorum. AK Parti Kadın Kolları Çanakkale Başkanı Saime Aydoğan Başkanım, AK Parti Kadın Kolları Artvin İl Başkanı Reyhan Güneri Başkanım, Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı Mukaddes Evsen Başkanımız sizleri de bu ulusal görevi yerine getirmeye davet ediyoruz. Yılda iki kere kan ver, insanlara can ver" dedi.



Kızılay'a gönül veren gençler, ALS hastalığı için başlatılan "Bir Kova Buz" kampanyasının bir benzerini, kış aylarında düşen kan bağışlarını artırmak için başlattı. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın Twitter üzerinden gençlere 'kan bağışlayın' çağrısı üzerine harekete geçen gönüllü vatandaşlar, birbirlerini düelloya çağırarak kan bağışı yapılması için meydan okuyor. - SİNOP