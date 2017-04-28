Ak-İzo, Rusya Yapı Fuarı'nda Son Teknoloji Ürünleriyle İlgi Odağı Oldu

Hava süspansiyon körüğü sektöründe Türkiye'de lider, dünyada da ilk üç firma arasında yer alan Aktaş Holding bünyesinde, 2005 yılında kurulan ve üstün niteliklere sahip, yüksek nitelikli Lineflex EPDM membran kullanımının, yurtiçinde ve yurtdışında yaygınlaştırılmasına öncülük eden Ak-İzo Yalıtım Sistemleri San. Tic. A.Ş. Rusya'nın en büyük yapı fuarında ülkemizi başarıyla temsil etti.

Dünyanın en büyük inşaat ve yapı fuarlarından biri olarak gösterilen ve geçtiğimiz yıl, yapı ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren 63.000'den fazla ziyaretçi ile 1.200 uluslararası katılımcı firmanın yer aldığı Mosbuild Uluslararası Yapı Malzemeleri ve Yapı Teknolojileri Fuarı (Moskova Mosbuild 2017), Ak-İzo adına son derece verimli geçti.

EPDM membran üretiminde ülkemizin ilk ve tek üreticisi olarak öne çıkan Ak-İzo, bu yıl 23. kez ziyaretçilerine kapılarını açan fuar süresince, sektörün önde gelen yalıtım malzemeleri üreticileriyle bir araya gelirken, organizasyonda yapı ve su yalıtım membran pazarındaki son gelişmeler, uygulamalar ve trendler masaya yatırıldı.

Bölgenin en prestijli uluslararası yapı fuarı olan organizasyona Ak-İzo adına; Aktaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Aktaş ile Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sami Erol'un yanı sıra; satış-pazarlama ekibi katıldı.

Yenilikçi Ürünlerini Sergiledi

Fuar boyunca, sektör temsilcileriyle yapılan görüşmelerde işbirliği sağlanması adına oldukça verimli geçen görüşmelere imza attıklarını kaydeden Aktaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sami Erol, üstün AR-GE çalışmaları sonucu geliştirdikleri ileri teknolojili EPDM membran ürünlerinin, ziyaretçilerden büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Ak-İzo'nun; temelden çatıya, cepheden teras ve gölet tabanlarına kadar birçok farklı uygulama alanında su yalıtım çözümleri sunarak, ülkemize ve sektöre bu alanda ciddi katma değer sağladığına vurgu yapan Sami Erol, Lineflex markasının küresel düzeyde büyüme hedefleri doğrultusunda, AR-GE ve teknolojiye yatırımlarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.