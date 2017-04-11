Ak Gıda, Genç Mühendislerini Seçti

Projeye kabul edilen genç mühendisler Gaziantep Üniversitesi mezunu Fatih Oruç ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunu Kimya Katuç, dünyanın en prestijli uzmanlık okullarından ESA (Ecole Supérieure d'Agricultures)'de yüksek lisans eğitimi görecek ve Grup Lactalis'in Fransa'daki fabrikalarında öğrendiklerini deneyimleme fırsatı bulacak.

Uzmanlığın önemli bir rol oynadığı süt sektöründe, Türkiye'nin en büyük süt ve süt ürünleri üretim şirketi olan Ak Gıda, kendi mühendislerini yetiştirmek amacıyla, dünyanın en prestijli uzmanlık okullarından ESA (Ecole Supérieure d'Agricultures) ile gerçekleştirdiği "Real Taste of Engineering'' işe alım programını sonuçlandırdı. Eleme süreçlerini başarı ile geçerek programa katılmaya hak kazanan, Gaziantep Üniversitesi mezunu Fatih Oruç ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunu Kimya Katuç, Fransa'da 6 ay dil ve ESA'da 2,5 yıl sürecek yüksek lisans eğitimi alacak. Genç mühendisler program süresince Grup Lactalis'in Fransa'daki fabrikalarında çalışarak, Lactalis grubunun kültürü ve üretim stratejisini yerinde öğrenme fırsatı bulacak, uzmanlıklarını ve deneyimlerini arttırabilecek.

Üniversitelerin lisans veya lisansüstü mühendislik programlarından mezun olan adayların kabul edildiği programa 2500'ün üzerinde genç mühendis başvurdu. İngilizce ve genel yetenek testi ile mesleki uyum envanterini başarıyla geçen 35 aday, Grup Lactalis'in en büyük üretim tesisi olan Ak Gıda Sakarya Üretim Tesisi gezisine katıldı. Programda Fransa'daki eğitimlere katılmaya hak kazanan adayların yanı sıra; mühendisliğe tutkulu, ekip çalışmasını seven, kendini sürekli yenilemeyi hedefleyen ve işe alım süreçlerinden başarı ile geçen Yağmur Özaltan ile Dilay Özuyar da Ak Gıda bünyesine katıldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunu Özaltan ile Marmara Üniversitesi son sınıf öğrencisi Özuyar süt alanında yetkin bir mühendis olmak için Ak Gıda'nın Sakarya Üretim Tesisinde "Engineering Trainee" olarak iş başı yapacak. Yeni mühendislerin, bir rotasyon programı çerçevesinde, üretim, kalite, planlama, Ar-Ge, bakım alanlarında belirli süre görev alarak, bilgilerini arttırmaları ve süt endüstrisine yönelik bütünsel bakış açısı kazanmaları hedefleniyor.

Türkiye'nin lider süt ürünleri şirketi Ak Gıda, dünyanın en büyük süt ve süt ürünleri üreticisi olan Grup Lactalis ile, en iyi global ve yerel uygulamaları birleştirerek Türk süt endüstrisinin gelişimine katkıda bulunmaya devam edecek.