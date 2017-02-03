Ak Gençlikten İl Müftüsüne Ziyaret

AK Parti Zonguldak Gençlik Kolları Başkanı Burhan Onuk ve yönetimi İl Müftüsü Rüstem Can'ı ziyaret etti.



AK Parti Zonguldak Gençlik Kolları Başkanı Burhan Onuk ve yönetimi İl Müftüsü Rüstem Can'ı ziyaret etti. AK Parti Zonguldak Gençlik Kolları Başkanı Burhan Onuk Ankara Yenimahalle İlçe Müftülüsü olarak görev yapan 07 Aralık 2016 tarihinde Zonguldak İl Müftülüğüne atanan İl Müftüsü Rüstem Can'a yeni görevinde başarılar diledi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müftüsü Rüstem Can, gençlik kolları başkan ve yönetimine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - ZONGULDAK