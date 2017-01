Ak Gençlik Referanduma Hazır

AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları, Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ensar Topçu'nun katılımıyla sandık yönetim kurulu üyeleriyle istişare toplantısı gerçekleştirdi.



AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ensar Topçu ve AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Akbaş'ın katılım sağladığı toplantıda 19 İlçenin sandık yönetimiyle bir araya gelindi. Toplantıda sandık yönetim kurulu üyelerinin her daim olası bir seçim ve referanduma karşı hazır olduğu mesajı verilirken, Antalya gençlik Kollarının hazırlıkları ve çalışmaları değerlendirildi.



Zaferi biz gençler taçlandıracağız



Toplantıda konuşan İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Akbaş yeni anayasa ile büyüyecek Türkiye'nin başrolünde gençlerin olacağını söyledi. Akbaş, "Nasıl ki bir yapının mihenk taşı ve sağlam bir temeli varsa bu ülkenin de mihenk taşları olarak artık biz gençler daha aktif olacağız. İstikrarda, kalkınmada, ülkemizi geliştirmek ve büyümekte her daim baş rolde olacağız. 15 Temmuz hain işgal girişimi yapılır yapılmaz biz gençler nasıl göğsümüzü gere gere vatan, millet ve bağımsızlık için meydanlara koştuysak, gece gündüz demeden evimizden, ailemizden ve işimizden mahrum kaldıysak, yine demokrasi için yeni anayasa için bilhassa tam bağımsızlığımız için sandığımıza sahip çıkacağız. Her sandığın başında gençler olarak yerimizi alıp demokrasiye ve istikrarlı Türkiye'ye sahip çıkacağız. Zafer inanıyorum ki yine milletin olacaktır, milli irade kazanacaktır. Geleceğin Türkiye'si olarak biz gençler sorumluluğumuzun farkında olarak daha çok çalışacak ve zaferi biz gençler taçlandıracağız" dedi. - ANTALYA