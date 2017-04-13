Ak Gençlerin Seyitgazi'de Referandum Çalışmaları

AK Parti Seyitgazi İlçe Gençlik Kolları yönetici ve üyeleri, 16 Nisan'da yapılacak referandum için sahadaki çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.



Referanduma sayılı günler kala gidilmedik mahalle bırakmama çabasında olan gençler, vatandaşlarla bir araya geliyorlar. AK Parti Gençlik Kolları İlçe Başkanı Halil Can; "Çıktığımız bu yolda 16 Nisan'dan sonra vatandaşımız kararını verecektir. Millet sevdalısı liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la beraberiz. Biz gençler daha güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bir kez daha, kararımız net tabii ki Evet olacak" diye belirtti. - ESKİŞEHİR