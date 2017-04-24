Ajdar, Canlı Yayına Konuk Olması İçin 300 Bin Euro Talep Etti
'Nane Nane' ve 'Çikita Muz' şarkıları ile bir dönem fenomen hale gelen Ajdar, 'Renkli Sayfalar' programına bağlandı ve canlı yayına katılmak için 300 bin Euro istedi.
Kanal D'de yayınlanan 'Renkli Sayfalar' programına telefonla bağlanan bir zamanların fenomen ismi Ajdar, 2 saatlik canlı yayına katılmak için 300 bin Euro talep ederek ağızları açıkta bıraktı.
"BEN DÜNYA STARIYIM, 5 DAKİKADA OLSA AYNI PARAYI İSTERİM"
Ajdar canlı yayına konuk olmak için 300 bin Euro talep etti. Bu talep karşısında şaşıran sunuculara ise, "Ben dünya starıyım, 5 dakika da olsa aynı parayı alırım" dedi.
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