Ajdar, Canlı Yayına Konuk Olması İçin 300 Bin Euro Talep Etti

Kanal D'de yayınlanan 'Renkli Sayfalar' programına telefonla bağlanan bir zamanların fenomen ismi Ajdar, 2 saatlik canlı yayına katılmak için 300 bin Euro talep ederek ağızları açıkta bıraktı.

"BEN DÜNYA STARIYIM, 5 DAKİKADA OLSA AYNI PARAYI İSTERİM"

Ajdar canlı yayına konuk olmak için 300 bin Euro talep etti. Bu talep karşısında şaşıran sunuculara ise, "Ben dünya starıyım, 5 dakika da olsa aynı parayı alırım" dedi.



