Ajax, Yarı Final Kapısını Araladı!

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında Ajax, sahasında Schalke'yi 2-0 mağlup etti.

Ajax, Yarı Final Kapısını Araladı!

Ajax, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında sahasında Schalke 04'ü ağırladı.

Amsterdam Arena Stadında oynanan maç ev sahibi Ajax'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Hollanda ekibine galibiyeti getiren goller 23 ve 52. dakikalarda Davy Klaassen'den geldi.

İki takım arasında Almanya'daki rövanş mücadelesi 20 Nisan'da oynanacak.

(Sporvadisi.com)


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