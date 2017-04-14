Ajax, Yarı Final Kapısını Araladı!
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında Ajax, sahasında Schalke'yi 2-0 mağlup etti.
Ajax, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında sahasında Schalke 04'ü ağırladı.
Amsterdam Arena Stadında oynanan maç ev sahibi Ajax'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Hollanda ekibine galibiyeti getiren goller 23 ve 52. dakikalarda Davy Klaassen'den geldi.
İki takım arasında Almanya'daki rövanş mücadelesi 20 Nisan'da oynanacak.
(Sporvadisi.com)
Kaynak: Sporvadisi.com
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