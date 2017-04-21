Ajax, Uzatmalarda Turladı!

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Schalke 04 ile Ajax karşılaştı.

Ajax, Uzatmalarda Turladı!

Ajax, UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükseldi.

2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Schalke'ye konuk olan Ajax, maçtan 3-2 mağlup ayrılmasına rağmen yarı finale yükselen taraf oldu.

İlk yarısı 0-0 biten maçta Schalke, 53. dakikada Leon Goretzka ve 56'da Guido Burgstaller'in golleriyle 2-0 öne geçti.

90 dakika bu skorla bitince mücadelede uzatma devrelerine gidildi.

101. dakikada sahneye çıkan Daniel Caligiuri, skoru 3-0'a getirdi.

111. dakikada Nick Viergever, attığı golle farkı 2'ye indirdi.

120. dakikada sahneye çıkan Amin Younes, skoru 3-2'ye getirdi.

Ajax, bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükseldi.

(Sporvadisi.com)


<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Schalke 04, Schalke, Avrupa, Ajax, Kaza, Leon, Canlı Skor, Skor, Maç, Fi
sponsored ads