Ajax'ın Süper Yeteneği Galatasaray Yolunda!

Sarı-Kırmızılı yönetimin Ajax'ta oynayan El Ghazi'yi listesine aldığı gelen bilgiler arasında

Podolski'nin Çin'e transfer olma ihtimalini göz önünde bulundurup, B planını devreye sokarak golcü arayışlarını sürdüren Cimbom'da yeni adayın Hollanda'dan olduğu öğrenildi.

HENÜZ 21 YAŞINDA







Aslan'ın Ajax'ta oynayan genç yıldız Anwar El Ghazi ile ilgilendiği iddia edildi.



Hollanda basını, Kırmızı-Beyazlılar'ın 21 yaşındaki golcüsü Anwar El Ghazi'nin takımdan ayrılacağını ve G.Saray'ın da ilgilenen kulüpler arasında olduğunu yazdı.



Kaynak: Takvim



