Ajax'ın Süper Yeteneği Galatasaray Yolunda!

Sarı-Kırmızılı yönetimin Ajax'ta oynayan El Ghazi'yi listesine aldığı gelen bilgiler arasındaPodolski'nin Çin'e transfer olma ihtimalini göz önünde bulundurup, B planını devreye sokarak golcü arayışlarını sürdüren Cimbom'da yeni adayın Hollanda'dan olduğu öğrenildi.

Ajax'ın Süper Yeteneği Galatasaray Yolunda!

Sarı-Kırmızılı yönetimin Ajax'ta oynayan El Ghazi'yi listesine aldığı gelen bilgiler arasında



Podolski'nin Çin'e transfer olma ihtimalini göz önünde bulundurup, B planını devreye sokarak golcü arayışlarını sürdüren Cimbom'da yeni adayın Hollanda'dan olduğu öğrenildi.



HENÜZ 21 YAŞINDA



Aslan'ın Ajax'ta oynayan genç yıldız Anwar El Ghazi ile ilgilendiği iddia edildi.

Hollanda basını, Kırmızı-Beyazlılar'ın 21 yaşındaki golcüsü Anwar El Ghazi'nin takımdan ayrılacağını ve G.Saray'ın da ilgilenen kulüpler arasında olduğunu yazdı.

Kaynak: Takvim



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