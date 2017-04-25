Ajax'ın Stadının Adı Johan Cruyff Arena Oldu

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Ajax'ın stadının ismi, Johan Cruyff Arena olarak değiştirildi.



Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, futbol takımına ev sahipliği yapan yaklaşık 55 bin kişi kapasiteli Amsterdam Arena'nın adının, Johan Cruyff Arena olarak değiştirildiği bildirildi.



Hollandalı Johan Cruyff, altyapısından yetiştiği Ajax'ta futbolcu ve teknik adam olarak efsane haline gelmişti. Uzun süre kanser tedavisi gören Cruyff, geçen yıl mart ayında hayatını kaybetmişti.