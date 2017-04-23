Ajax Ağır Yara Aldı

Perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi'nde 120 dakika süren rövanş maçında Schalke deplasmanından turla dönen ve yarı finale yükselen Ajax, ligde ağır yara aldı.



Philips Arena'da son şampiyon PSV'ye konuk olan Peter Bosz'un öğrencileri, 25. dakikada Jürgen Locadia'nın attığı golle geriye düştü. 43. dakikada hücum yolundaki en büyük silahı Bertrand Traore'nin sakatlanmasıyla sarsılan Ajax, ikinci yarıda rakip yarı alanda kurduğu baskıya rağmen aradığı golü bulamadı ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.



Ligde 16 hafta sonra mağlup olan Ajax 75 puanda kaldı ve gündüz maçında Vitesse'yi 2-0 yenen lider Feyenoord'un 4 puan gerisinde kaldı. PSV ise 72 puana yükseldi ve ikinci sıradaki Ajax ile arasındaki farkı üçe indirdi.