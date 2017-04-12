Ajans Press Araştırma Referandum Anketi Yaptı

Ajans Press Group bünyesinde hizmet veren Ajans Press Araştırma'nın (APA) düzenlediği ankette Evet oylarının önde olduğunu açıkladı.



Türkiye'nin önemli şirketlerinden Ajans Press Group bünyesinde hizmet veren Ajans Press Araştırma (APA) referandum anketi düzenledi. APA'nın Türkiye genelinde yaptığı referandum anket sonuçlarına göre 'Evet' oyları önde görünüyor. Yapılan açıklamada, kararsızların oyları dağıtıldıktan sonra 'Evet' oyu yüzde 59.02 çıkarken, 'Hayır' oyu yüzde 40,98'de kaldı.



Ajans Press Araştırma tarafından yapılan araştırmaya göre, Referandum maratonunun başladığı süreçten itibaren birbirine yakın olan evet ve hayır oyları, Hollanda'yla yaşanan diplomatik krizden sonra Türk seçmenini evet yönünde oldukça etkilediği belirlendi. 'Evet' oyu verecek seçmenin önemli bir kısmı oy tercihini Erdoğan'a duyduğu güven olarak belirtirken 'Hayır' oyu verecek seçmenin kararındaki en büyük etken ise Erdoğan karşıtlığı olarak açıklanıyor. Sonuç olarak; Evet ve Hayır oylarında da, en belirleyici unsur Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.



Basında çıkan haberler incelendiğinde referandum a katılımın düşük olacağı yönünde bir görüşün hakim olduğu belirtilirken, APA'nın yaptığı araştırmaya göre seçmenin referandum a gayet duyarlı olduğu, katılım oranının yüzde 85'ler seviyesinde olması bekleniyor. - İSTANBUL