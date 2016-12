Airpods'ların Kaybolmaması İçin Sıradışı Yöntem, Biraz Özveri, Biraz Cesaret İstiyor!

AirPods'ları kaybetmemek için dahiyane bir fikir! Tabi özveri ve cesaret şart!





Kaybolan AirPods'larınızı değiştirmek için 69$ gibi ağır bir bedel ödemek isteyebilirsiniz. Ancak oyunu kitabına göre oynamak istemeyen kahramanda var…



Andrew Cornett, AirPods'larının kulaktan düşmesini engellemek için mükemmel bir çözüm geliştirdi.



Birçok kişi yeni kablosuz kulaklıkların kulaktan çok kolay düşmesiyle alay ederken, Cornett kablosuz kulaklık setlerini yerinde tutmak için alışılmadık tasarım kullandı.



Figured out how I'm gonna keep these AirPods from falling out of my ears pic.twitter.com/5AKmzVIX5b



— Andrew Cornett ?????????? (@amotion) 21 Aralık 2016



Yukarıdaki durum aslında kullanıcıların Apple'ın yeni kablosuz kulaklıklardaki en büyük kaygısının onu kolayca kaybedilebilir olması olduğunu gösteriyor.



Not really worried about losing my $169 AirPods, with the amount of people losing theirs, I should be able to find a spare or replacement.



— SoaR Kross (@Kross) 8 Eylül 2016



Ancak Cornett'in yaratıcı problem çözme yönteminden öğrenebileceğimiz bir veya iki şey var: Değerli 159 dolarlık kablosuz kulaklık yatırımı yatırımınızı korumak için gereken ilk şey küçük bir özveri … ve kulağınıza delik açma cesareti.



AirPods'ları yerinde tutmanın başka uygun yollarını buldunuz mu? Yaratıcılığınızı gösterin ve yorumlarınızı bize bildirin.



