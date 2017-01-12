Airbus 2016'da Kendi Rekorunu Kırdı

2016 yılında Airbus, 82 müşteriye 688 adet uçak teslim ederek yeni bir rekora ulaşarak, 2015 yılında elde edilen 635 adetlik teslimat rekorunu yüzde 8 aştı. Teslimatlar, 68 adedi A320neo olmak üzere 545 adet tek koridorlu A320 Ailesi, 66 adet A330, 49 adet A350 XWB ve 28 adet A380 olarak gerçekleştirildi. Tek koridorlu uçak teslimatlarının yüzde 40'ından fazlası daha büyük A321 modelinden yapıldı.



Airbus, 8'i yeni olan 51 müşteriden, 607 adedi tek koridorlu ve 124 adedi geniş gövdeli olmak üzere toplam 731 adet net sipariş aldı. 2016 yılı sonu itibari ile Airbus'ın liste fiyatı toplamda $1.018 milyar olan 6.874 adet teslim edilmeyi bekleyen siparişi bulunuyor.



Airbus Ticari Uçaklar Başkanı ve Ticari Operasyonlar Şefi Fabrice Brégier, "Hedeflerimizi zorlu koşullarda tutturduk ve böylece üretim hızımızın geleceğe hazırlıklı olduğunu kanıtlamış olduk. Bu başarıdan dolayı tüm ekibimizi ve çalışanlarımızı tebrik ederim. Güçlü operasyonel performansımızın her ölçekteki uçaklardan sipariş veren ve teslim alan sağlam bir piyasa ortamı ile birleşmesi, teslimatların artırılması, dijital ortamın avantajlarından yararlanma ve hizmet portföyümüzü global olarak genişletme yolundaki adımlarımız için mükemmel bir sıçrama tahtası oldu" dedi. - İstanbul