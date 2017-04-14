Airbnb Hesaplarını Çalan Korsanlar Evlerde Hırsızlık Yapıyor

Konaklama sitesi Airbnb'de çalıntı hesapları kullanan korsanlar, gittikleri evlerde hırsızlık yapıyor.



BBC'nin araştırması sonucu ortaya çıkan bulgulara göre hırsızlar, doğrulanmış hesapları ele geçirerek bu hesapların bazı bilgilerini değiştiriyor ve gözlerine kestirdikleri evde kalmak için başvuru yapıyor.





Başına geleceklerden habersiz ev sahibi ise bu kişilerin evinde konaklamasına izin verdikten sonra evlerinde hiçbir eşyanın kalmadığını fark ediyor.



BBC, evinde bu şekilde hırsızlık yapılmış üç kişiyle konuştu.



Bunlardan biri olan Christian, şehir dışına çıktığında ekstra gelir amacıyla evini Airbnb üzerinden kiraya vermişti.



Yıllardır bunu yapan Christian, doğum gününe denk gelen son seferinde soyuldu.



BBC'nin ortaya çıkardığı bu bulgular üzerine Airbnb, uygulamasının ve internet sitesinin güvenliğini artıracağını açıkladı.



Şirketin kurucu ortaklarından Nate Blecharczyk, bu durumun son derece istisnai de olsa kabul edilemeyeceğini belirtirken "bir daha böyle olaylar yaşanmaması için yeni yöntemler bulmak adına gece gündüz çalıştıklarını" söyledi.





Şirket, hesaplara giriş yapmak için telefona gelen onay mesajını da içeren iki aşamalı doğrulama sistemini de devreye aldığını duyurdu.