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Air China, Kuzey Kore'ye Uçuşları Askıya Aldı
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Air China, Kuzey Kore'ye Uçuşları Askıya Aldı

Çinli havayolu şirketi Air China, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a 17 Nisan'dan itibaren uçuş yapmayacak.

Air China, Kuzey Kore'ye Uçuşları Askıya Aldı

Çinli havayolu şirketi Air China, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a 17 Nisan'dan itibaren uçuş yapmayacak.

Kaynak: Dunya.com

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Kuzey Kore, Pyongyang, 17 Nisan, Başkent, Kore