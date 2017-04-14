Air China, Kuzey Kore'ye Uçuşları Askıya Aldı
Çinli havayolu şirketi Air China, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a 17 Nisan'dan itibaren uçuş yapmayacak.
Çinli havayolu şirketi Air China, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a 17 Nisan'dan itibaren uçuş yapmayacak.
Kaynak: Dunya.com
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