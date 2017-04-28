Aıma, Grand Pera'da Sahne Alacak

Bu yıl dördüncü yaşını kutlayan Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi (AIMA), 7 Mayıs'ta Grand Pera Emek Sahnesi'nde konser verecek.



Grand Pera'da düzenlenen tanıtım toplantısında AA muhabirine açıklamada bulunan AIMA'nın kurucusu Prof. Filiz Ali, 1998'de kurulan akademinin tamamen gönüllülüğe dayalı ve imece ile oluşturulan bir müzik buluşması olduğunu dile getirdi.



Kurulduğu yıl keman, viyola ve viyolonsel masterclass'ı (ustalık dersleri) ile başladıklarını kaydeden Ali, "O yıl 25 öğrenci geldi. Öğrencilerin hemen hemen hepsi devlet konservatuvarı öğrencileriydi." dedi.



Filiz Ali, belli bir seviyeyi geçmiş öğrencilerin ustalık eğitimine kabul edildiğinin altını çizerek, şu bilgileri verdi:



"1998 yılından itibaren keman, viyola, viyolonsel, klarnet, flüt, gitar, kontrbas, piyano masterclassları yapılıyor. Bazı yıllar flüt ve gitar olmuyor ama yaylı çalgılar 1998'den beri, piyano ise 2005'ten beri devam ediyor. (Piyano eğitimini) İdil Biret ile yapıyoruz. Alınan öğrenci sayısı her yıl değişiyor. Başvuruları gözden geçiriyoruz. Bazı yıllar başvuru sayısı çok olabiliyor. Dünyadaki ve Türkiye'deki olaylara da bağlı. Genelde öğrenci kotamız 10 ile 20 arasındadır."



"Dünyada isim yapmış öğretmenlere öncelik veriyoruz"



Öğretmen seçimlerinde Türkiye'de ve dünyada isim yapanlara öncelik verdiklerini kaydeden Ali, aynı zamanda sahne tecrübesi ve sahne kariyeri olan isimleri seçtiklerini dile getirdi.



Prof. Ali, etkinliğin maddi yanına da değinerek, şunları aktardı:



"Masrafların tamamını gönüllü destekçilerimizle karşılıyoruz. Öğrencilerden aldığımız ücret gerçekten sembolik bir ücret. Onların ders ücretini karşılar ama biz onların bir hafta, 10 günlük otel ve kahvaltılarını da karşılıyoruz. Birçok dost, tanıdık ve hem ayni hem maddi yardımda bulunuyor. Ayrıca şimdiye kadar Suzan Sabancı Dinçer, Ümit Boyner gibi kişiler veya Banvit gibi kurumlar bize destek oluyor. Ama bunun dışında her masterclassta eşimizden, dostumuzdan da yardım istiyoruz."



Haluk ve Tınçay Barutçuoğlu'nun Ayvalık'ta kendilerine 2005'te bir ev bağışladığını anlatan Ali, "Bizim evimiz bahçe içerisinde, deniz kıyısında. Bir rıhtımı var. Evi, içerisindeki eşyalarla beraber bağışladılar." diye konuştu.



Filiz Ali, eğitimde kullanılmak üzere piyanolar, enstrümanlar ve ev eşyalarının farklı isimler tarafından kendilerine bağışlandığını vurguladı.



Festival orkestrasının 7 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştireceği konserin ardından 12 Mayıs'ta Ayvalık'ta bir söyleşi yapılacağını, 13 Mayıs'ta ise Emre Yavuz'un Beethoven sonatlarını yorumlayacağı bir piyano resitali vereceğini kaydetti.



Ali, AIMA eğitimlerine yurt dışından öğrencilerin de katıldıklarına dikkati çekerek, "Almanya, Hollanda, Ukrayna, Rusya, Yunanistan, Bulgaristan'dan öğrenciler geliyor. Bu öğrenciler daha ziyade ders veren hocalara da geliyor." değerlendirmesinde bulundu.



Orkestra, 7 Mayıs'taki İstanbul konserinde keman sanatçısı Andrej Bielow ve viyola sanatçısı Marco Misciagna eşliğinde sahne alacak. Konserde, barok dönemden tangolara uzanan zengin bir repertuvar seslendirilecek.



Ustalık eğitimleri eylül sonuna kadar devam edecek



AIMA'nın 2017 yaz dönemi Müzik Ustalık Kursları, 18-24 Haziran'da Onur Özkaya yönetiminde gerçekleştirilecek kontrabas ile başlayacak.



Solistlik, oda müziği çalışmaları ve eğitimci kimlikleriyle tanınan Bielow ve Misciagna, 22-30 Temmuz'da ise Ayvalık'ta düzenlenecek AIMA Keman ve Viyola ustalık sınıflarını yönetecek.



Ustalık kursları, 7-14 Eylül'de Alexander Rudin'in viyolonsel eğitimi, 15-22 Eylül'de ise İdil Biret yönetimindeki piyano sınıfıyla sona erecek. 25-30 Eylül'de ise müzisyenin kendi alışkanlıklarını, tepkilerini ve hareketlerini sorgulamasını sağlayan, çalgısıyla arasındaki ilişkiyi geliştirmesine yardımcı olan "Alexander Tekniği Atölyesi" yapılacak.



Genç müzisyenlerin ufkunu genişleterek, müzik eğitimini teşvik etmeyi amaçlayan AIMA, Prof. Filiz Ali tarafından 1998'de kuruldu.



Ayla Erduran, Suna Kan, Lukas David, Peter Bruns, Valeri Oistrakh, İdil Biret, Andrej Bielow, Marco Misciagna ve Christoph Henkel gibi ünlü sanatçıları sanatseverlerle buluşturan AIMA akademisinde, dünyanın dört bir yanından gelen öğrenciler, usta sanatçılardan 10 gün boyunca ders alıyor.



AIMA Müzik Festivali, AIMA Müzik Sohbetleri, AIMA Kış ve Bahar Konserleri düzenleyen akademi, Ege bölgesinde dikkati çeken sanat çalışmalarına imza atıyor.