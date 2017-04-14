Aıma, Grand Pera'da Sahne Alacak

Bu yıl dördüncü yaşını kutlayan Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi (AIMA), Grand Pera Emek Sahnesi'nde konser verecek.



İstanbul'daki 4. konserini Grand Pera'nın ana sponsorluğunda gerçekleştirecek orkestra, 7 Mayıs'ta müzikseverlerle buluşacak.



Keman sanatçısı Andrej Bielow ve viyola sanatçısı Marco Misciagna'nın eşlik edeceği konserde, barok dönemden tangolara uzanan zengin bir repertuvar seslendirilecek.



Solistlik, oda müziği çalışmaları ve eğitimci kimlikleriyle de tanınan Bielow ve Misciagna, ayrıca 22-30 Temmuz arasında Ayvalık'ta düzenlenecek AIMA Keman ve Viyola ustalık sınıflarını yönetecek.



Genç müzisyenlerin ufkunu genişleterek, müzik eğitimini teşvik etmeyi amaçlayan AIMA, Prof. Filiz Ali tarafından 1998'de kuruldu.



Ayla Erduran, Suna Kan, Lukas David, Peter Bruns, Valeri Oistrakh, İdil Biret, Andrej Bielow, Marco Misciagna ve Christoph Henkel gibi ünlü sanatçıları sanatseverlerle buluşturan AIMA akademisinde, dünyanın dört bir yanından gelen öğrenciler, usta sanatçılardan 10 gün boyunca ders alıyor.



AIMA Müzik Festivali, AIMA Müzik Sohbetleri, AIMA Kış ve Bahar Konserleri düzenleyen akademi, Ege bölgesinde dikkati çeken sanat çalışmalarına imza atıyor.