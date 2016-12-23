Ailesinin Bir Yıldır Aradığı Genç Şoförle Tartışınca Bulundu

Söke'den Bursa'ya giden bir şehirlerarası otobüste şoförle sigara içmek için tartışan gençlerden birinin üzerinden uyuşturucu hap ve esrar çıktı. Uyuşturucuyla yakalanan 19 yaşındaki Hakan Özbektaş gözaltına alınırken, ailesinin kayıp olduğu için polise başvuruda bulunduğu ortaya çıktı.



Edinilen bilgiye göre, Söke'den Bursa'ya giden şehirlerarası bir otobüsle seyahat eden iki genç, sigara içmek isteyince otobüsün şoförü karşı çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kuşadası sınırları içindeki polis kontrol noktasında duran otobüs şoförü sigara içmek için kendisiyle tartışan gençleri polise şikayet etti. Tartışma üzerine olaya müdahale eden polis ekiplerinin yaptığı aramada, sigara içmek isteyen gençler arasında bulunan 19 yaşındaki H. Ö.'ın üzerinden 31 gram esrar maddesi ve çok sayıda uyuşturucu hap çıktı. Gözaltına alınan Turhal nüfusuna kayıtlı H.Ö.'ın yapılan sorgulamasında Gebze'de yaşayan ailesinin bir yıl önce polise kayıp başvurusunda yaptığı da ortaya çıktı.



Bu arada, Kuşadası genelinde denetimlerini aralıksız sürdüren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaptığı bir operasyonda marka ve seri numarası silinmiş bir silah ele geçirildi. Sahilde Atatürk Bulvarı üzerinde bir kavgaya müdahale eden polis ekipleri, şüphe üzerine 35 BCC 27 plakalı bir aracı durdurdu. Yapılan aramada araç içerisinde marka ve seri numarası silinmiş bir silah ve bu silaha ait mermiler yakalandı. Olayla ilgili araç sürücü O.N. gözaltına alındı. - AYDIN