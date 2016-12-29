Ailesi Sahip Çıkmadı, Antalya'da Toprağa Verildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 24 yıldır yaşayan ve dün hayatını kaybeden İngiliz vatandaşın cenazesi, yakınları sahip çıkmayınca belediye ekipleri tarafından ilçede toprağa verildi.



Edinilen bilgiye göre, Manavgat Denizyaka Mahallesinde 24 yıldır ikamet eden İngiliz vatandaşı Mike Watts dün aniden fenalaştı. Eşi durumu 112 ekiplerine ve mahalle muhtarına haber verdi. 112 ekipleri tarafından kontrol edilen Watts'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine mahalle muhtarı Mustafa Koçar, Watts'ın yurt dışında bulunan yakınlarına haber verdi. Yakınları ise Türkiye'ye gelemeyeceklerini ifade ederek babalarının öldüğü yere defnedilmesini istediler. Muhtar Koçar, belediye ekiplerine haber vererek Watts'ı Türk usulüne göre kefenleyerek Kavaklı Mezarlığında toprağa verdi. - ANTALYA