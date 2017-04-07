Ailesi 'Kızlar Okumaz' Dedi, O 3 Üniversite Bitirdi

ZONGULDAK'ta ilkokuldan sonra ailesinin 'Kızlar okumaz' diyerek okula göndermediği Münevver Küçükertunç, ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirdikten sonra birisi 2 yıllık, ikisi 4 yıllık 3 üniversite okudu. 53 yaşında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olan Münevver Küçükertunç, diplomasını Açıköğretim Fakültesi Bürosu'ndan alırken cübbe giyip 3 üniversite diplomasıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.



Doğuştan kalça çıkığı olması nedeniyle koltuk değneği desteği ile yürüyebilen Münevver Küçükertunç, 1978'de Bartın'ın Kozcağız Beldesi'nde ilkokulu bitirdikten sonra "Kızlar okumaz" diyen ailesi tarafından ortaokula gönderilmedi. 2 yıl sonra 16 yaşında iken ailesini ikna eden, ancak bu sefer de yaşı büyük olduğu gerekçesiyle okula alınmayan Küçükertunç, ilkokul öğretmeninin yönlendirmesiyle dışarıdan okumaya karar verdi. Ortaokulu bitirdikten sonra lise eğitimi sırasında 1987'de Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) Amasra Müessesesi'nde memur olarak işe başlayan Küçükertunç, TTK Genel Müdürlüğü'nde harita teknikeri olan Aydın Küçükertunç ile evlenince Zonguldak'a taşındı ve eşiyle aynı yerde çalışmaya devam etti.



KANSER, OKUMA AZMİNİ ETKİLEMEDİ



Küçükertunç, liseyi bitirdikten sonra 1996'da Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin 2 yıllık İktisadi ve İdari Programlar Bölümü'nü kazandı ve 2002'de mezun oldu. Küçükertunç, 2006'da yeniden sınava girip bu kez aynı üniversitenin 4 yıllık İşletme Bölümünü kazandı. 2007'de emekliye ayrılan Küçükertunç, 2009'da yakalandığı meme kanseri hastalığına rağmen eğitimini ihmal etmedi. Küçükertunç, hastalığı ile mücadele ederken, sınavlara da girerek gecikmeli de olsa 2013 yılında diplomasını aldı. Küçükertunç, aynı yıl kayıt yaptırdığı aynı üniversitenin 4 yıllık Sosyoloji Bölümü'nden de bu yılın Ocak ayında mezun olarak üçüncü üniversiteyi bitirdi.



21 yıldı 3 üniversite diplomasına sahip olan Küçükertunç, Sosyoloji Bölümü diplomasını Açıköğretim Fakültesi Bürosu'ndan, tedavisi devam ettiği için 3 ay gecikmeli aldı. İlk kez cübbe giymenin heyecanını yaşayan Küçükertunç, elindeki 3 diplomayla hatıra fotoğrafı çektirdi.



'OKUMAK İNSANI YÜCELTİYOR'



Annesinin ilkokul mezunu, babasının ise hiç okula gitmediğini belirten Münevver Küçükertunç, ailesinin okula gitmesine sıcak bakmamasının yıllar içinde kendisinin okuma azmini artırdığını söyledi. Çalıştığı kurumdan emekli olduktan sonra meme kanserine yakalandığını ve tedavsinin devam ettiğini anlatan Küçükertunç şöyle konuştu:



"Uzun süre kemoterapi tedavisi gördüm. Çeşitli nedenlerle18 kez ameliyat oldum. Ama yılmadım, okumaya devam ettim. Bu diplomayı 3 ay önce almam gerekirken, tedavim devam ettiği için bugün alabildim. Çok mutluyum. Okumanın, öğrenmenin, bilgi sahibi olmanın insanı yücelttiğini biliyorum. Okudukça daha aydın, daha hoş görülü, insana daha iyi bakan, ufku genişleyen birisi oluyorsun. Okudukça, öğrendikçe bilginin eksikliğini hissediyorsun. Çünkü bilginin, eğitimin sınırı yok. Benim bu düşüncem bile 'Kızlar okumaz' diyenlerden öç almış gibi oldu" dedi.



57 yaşındaki Aydın Küçükertunç ise eşinin 3 üniversite bitirmesinin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyerek, "Atatürk gençlerinin bizi örnek alıp insanların okumasını istiyorum. Lise mezunu olarak eşimin 3 tane üniversite diploması sahibi olmasından mutluluk duyuyorum" dedi. - Zonguldak