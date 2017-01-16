Ailelerine Yardım İçin Çöplüklerden Yanmamış Kömürleri Topluyorlar

Muş'un Malazgirt ilçesinde ailelerine katkı sunmak isteyen çocuklar, çöplüklerden topladıkları yanmamış kömürleri satarak evlerine ekmek götürüyor.

YANMAMIŞ KÖMÜRLERİ TEK TEK AYIKLIYORLAR

Malazgirt ilçesinde maddi durumu iyi olmayan ailelerine katkı sunmak isteyen çocuklar, çöpten topladıkları yanmamış kömürleri satıyor. Dar gelirli ailelerin çocukları, resmi dairelerin ve apartmanların kazan dairelerinden tam yanmadan çıkan kömürleri, çöpte tek tek ayıklayarak para kazanmaya çalışıyor.

ARKADAŞLARI SOKAKLARDA OYNARKEN, ONLAR EVLERİNİ GEÇİNDİRİYORLAR

Çocuklar, arkadaşları sokaklarda oyun oynarken ev bütçesine katkıda bulunmak için çöplüklerden topladıkları kömürleri eleyip, çuvallara doldurarak ya evlerine götürüyor ya da satıyor.

TOPLADIKLARI KÖMÜRLERİ ESNAFA SATIYORLAR

Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece olarak ölçüldüğü ilçede, güç şartlar altında topladıkları kömürleri esnafa satan çocuklar, böylece harçlıklarını çıkardıklarını ve aile bütçesine katkıda bulunmaya çalıştıklarını söyledi.

''OKUYAN KARDEŞLERİMİZİN KIRTASİYE MASRAFLARINI KARŞILIYORUZ''

Ailesine yük olmamak için çöplükten kömür toplayan çocuklardan Sezer Kantarcı, "Çöpten kömür toplamayı biz de istemeyiz, ama maddi sıkıntılarımız var. Bu kömürleri satarak evimize bir katkımız oluyor ve okula giden kardeşlerimizin kırtasiye giderlerini karşılıyoruz." dedi.

GÜNDE 10 - 15 LİRA KAZANIYORLAR

Arkadaşlarıyla işbirliği içinde kömür topladıklarını belirten Kantarcı, topladıkları kömürü özellikle ilçedeki esnafa sattıklarını kaydetti. Kantarcı, günlük 10 - 15 lira kazandıklarını ifade ederek, birçok arkadaşının kazandığı parayla evlerinin geçimini sağladığını ve okula giden kardeşlerinin tüm masraflarını çıkardıklarını sözlerine ekledi.

''YANMAMIŞ KÖMÜR PARÇALARINI AYIKLIYORUM''

Çöpten kömür toplayan çocuklardan Selçuk Balcı ise, "Çöp konteynerlerinin yanına dökülen külü alıp eliyorum. Külün içinde yanmamış olan kömür parçalarını ayıklayıp torbaya biriktiriyorum. Topladığım kömürü çarşıya götürüyorum. Çarşı merkezindeki kahvelere ve dükkanlara satıyorum." diye konuştu.