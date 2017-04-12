Ailelere İletişimin Önemi Anlatılacak

Toplumun en önemli en küçük hücresi ve bireylerin ilk sosyalleşme alanı olan ailede ilişkilerin olumlu ve bireyleri geliştirici olması, topluma da yansıyor. Hayatı bir arada sürdürüyor olmanın, gerçek bir aile bütünlüğü oluşturmaya yetmediğini belirten Psikolog ve İletişim Psikolojisi Uzmanı Doğan Cüceloğlu ve Polat Doğru, "Aile ve İletişim" söyleşisinde Küçükçekmecelilerle buluşacak.

12 Nisan Çarşamba günü (bugün), Cennet Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinlikte, aile içinde, eşler arasında veya ebeveynlerle çocuklar arasındaki iletişim konuşulacak.

