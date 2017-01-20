Ailelere, Çocukları İçin Yarıyıl Tavsiyeleri

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sağlık Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişim Programı öğretim görevlisi Ezgi Oral, öğrencilerin teknolojinin esiri olmaması için ailelerin çocuklarıyla tatil listesi hazırlamasını önerdi.



Bugün karnelerini alan öğrenciler, 16 gün sürecek yarıyıl tatiline çıkmanın sevincini yaşıyor. Çocuk gelişim uzmanı Ezgi Oral, öğrenciler için, aileleriyle birlikte keyifli, verimli vakit geçirmenin yolları için tavsiyelerde bulundu. Öğrencilerin ilgilerini çeken aktivite ve sanat dallarına yönelmesini, bunun da içlerinde keşfedilmemiş yeni dünyaların kapısını aralayacağını aktaran Oral, verimli bir 16 gün için 10 tavsiyede bulundu. Ailelerin çocuklarıyla birlikte onların zevk alabilecekleri etkinliklerin sıralamasının yapılmasını isteyen Oral, "Yaşadığınız şehri keşfe çıkın. Gezilerle birlikte konuşacak, inceleyecek, tartışacak çok konu bulabilirsiniz. Çocuğunuzla birlikte mutfağa girin. Mutfakta çocuğunuzla kek, kurabiye gibi yiyecekler hazırlayın. Çocuğun denemesine, yaratmasına fırsat verin. Sonra birlikte hazırladığınız kekinizi keyifle yiyin. Kentinizde doğal yaşam parkları bulunuyorsa ziyaret edin. Hayvanlarla ilgili hikayeler anlatın. Müze gezisi planlayın. Tiyatro ya da müzikale gidin" dedi.



'BİRLİKTE KİTAP OKUYUN'



Ailelerin çocuklarıyla birlikte kitap okumasını öneren Oral, şunları söyledi:



"Birlikte yeni kitaplar alın. Sonra çocuğunuzla okuduğu kitapla ilgili olarak konuşun, tartışın. Okuduğu kitapları size anlatmasını isteyin. Birlikte oyun oynayın. Oyunun çocuğun en önemli ve en sevdiği aktivite olduğunu unutmayın. Çocuğunuzla birlikte onun sevdiği oyunları oynayın. Arkadaşlarıyla zaman geçirmesi için fırsatlar yaratın. Çocuğunuza arkadaşlarıyla da zaman geçirmesi için çeşitli ortamlar hazırlayın. Ödevler için zaman ayarlayın. Ödevleri ve dersleri için de zaman ayırın. Fakat tatilde olduğunuzu unutmayın. Dersler için ayrılan süreyi çok uzatmayarak dinleneceği ve keyif alacağı aktivitelere daha fazla zaman yaratın. Yarıyıl tatili ailelerin çocuklarıyla birlikte kaliteli ve keyifli zaman geçirmek için çok güzel bir fırsat olduğu unutulmamalı."



- İzmir