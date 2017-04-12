Üsküdar Kaymakamlığı, Üsküdar Belediyesi, Bilişim İnovasyon Derneği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile "Ailelerde Teknoloji Kullanımı ve Bilgi Güvenliği Farkındalığı" semineri düzenlendi.



Üsküdar Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Faruk Yakaryılmaz, TEV Türkan Sedefoğlu İlkokulunda düzenlenen seminerde yaptığı konuşmada, "her geçen gün teknolojinin gelişmesiyle başlayan sıkıntılara şahit oldukça bu konuyu nasıl gündeme taşırız, nasıl sokağa indiririz, kamu kurumlarında, ailelerde, çocuklarda nasıl bir farkındalık haline dönüştürürüz diye bir çalışmanın içerisine girdiklerini" ifade etti.



Yakaryılmaz, yaptıkları çalışma sonucu Bilişim ve İnovasyon Derneği'nce 4 proje oluşturulduğunu belirterek, "Bunlardan biri kamu kurumlarında bilgi güvenliği, biri anne ve babalarda bilgi güvenliği, bir diğeri ergen yaştaki çocuklarda bilgi güvenliği, diğeri ise ilkokul çocuklarında bilgi güvenliği nasıl olmalı diye. Bu sıkıntıları anne ve babalardan başlayarak anlatma ile ilgili bir içerik hazırladık." diye konuştu.



Bu projenin iki hedefinin olduğunu ifade eden Yakaryılmaz, "Malımızı, mülkümüzü koruduğumuz gibi korumamız gereken bir unsur daha var, bu da bilgi. Bilgi güvenliği buradan çıkıyor, bu bir. Bir diğeri de teknolojinin gelişmesiyle beraber dünyada gerçekten kontrolsüz bir kullanım oluşmakta. Biz de ülke olarak bu teknoloji kullanımı kültürü ile ilgili bir kültür oluşturamadık. Burada da biz teknoloji kullanım kültürünün ancak ülkenin tamamında yaşayan insanların ortak ilkeler, kurallar etrafında toplanarak bir kültür oluşturabileceğini düşündüğümüz için bunu olabildiğince yaygınlaştıralım diye anne ve babalardan başladık." değerlendirmesinde bulundu.



Üsküdar'daki 112 devlet okulunda bu seminerleri verdiklerini kaydeden Yakaryılmaz, bugün bu seminerle projenin bittiğini ve ilk başta okullardaki öğrencilere, içeriğinde teknolojinin bizlere sağladığı fayda ve risklerinin ne olduğunu anlatan bir mektup verilerek velilerine götürmelerinin istendiğini kaydetti.



Seminere katılan velilerden Özlem Şanver de, "Daha önce böyle bir seminere katılmadım. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Okulların da bu seminerlere önderlik yapması çok önemli. Ben çok memnun oldum ve bayağı da bilgilendim. Ben de evde kendi yöntemlerimi kullanıyorum. Çocuğumun evde internete fazla girmesine müsaade etmediğim gibi kendim de fazla girmiyorum." dedi.



Seminer sonunda konuya ilişkin ailelere tavsiyeler içeren broşürler dağıtıldı.