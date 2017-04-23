Aileler İçin Yemek Atölyesi

TheChef4U, sizlere nefis tatlarla ve görsel şölenle 90 dakika yaşatacak.

Aileler İçin Yemek Atölyesi

TheChef4U, sizlere nefis tatlarla ve görsel şölenle 90 dakika yaşatacak.

Çocuğunuz ile beraber 2 kişilik mutfak deneyimi yaşamaya var mısınız?

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Karşıyaka

Mekan : TheChef4U

Mekan Adresi : Nebil Susup Sokak No: 112 /A

Başlangıç Saati : 23.04.2017 19: 30: 00

Bitiş Saati : 23.04.2017 21: 30: 00

Kategori : Aileler İçin Yemek Atölyesi

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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