TheChef4U, sizlere nefis tatlarla ve görsel şölenle 90 dakika yaşatacak.



Çocuğunuz ile beraber 2 kişilik mutfak deneyimi yaşamaya var mısınız?



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Karşıyaka



Mekan : TheChef4U



Mekan Adresi : Nebil Susup Sokak No: 112 /A



Başlangıç Saati : 23.04.2017 19: 30: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Aileler İçin Yemek Atölyesi



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır