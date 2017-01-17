Aileler Arasındaki Husumetin Büyümesini Vali Engelledi

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, merkez Eyyübiye ilçesinde aralarında husumet bulunan iki ailenin ileri gelenleriyle görüşerek, sorunun büyümesini engelledi.



Seksenören ile Bağışlar mahallelerinde ikamet eden Tay ile Biniesed ailelerinin üyeleri arasında bir süre önce alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.



Dün de çıkan kavgada 5 kişinin taş ve sopalarla yaralanması üzerine husumetin daha fazla büyümesini istemeyen Tay ailesinin üyeleri, Tuna ile görüşmek için valilik önüne geldi.



Vali Tuna, ailenin ileri gelenleriyle makamında bir süre basına kapalı görüştükten sonra, Biniesed ailesinin üyeleriyle de konuşarak, sorunun daha fazla büyümesini engelledi.



Tay ailesinin yakınlarından Seksenören Mahallesi Muhtarı Seyyid Çiftçi, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Vali Tuna'ya desteği dolayısıyla teşekkür etti.



Tarafların kavga nedeniyle sıkıntı çektiğini anlatan Çiftçi, "İnşallah konu hallolacak. Valimiz birkaç yere telefon açtı. Bu iş çözülecektir inşallah. Çok teşekkür ediyorum." dedi.



Mahalle sakinlerinden Halil Çiftçi de Tuna'nın kendilerine söz verdiğini belirterek, "Valimiz karakolu ve emniyeti uyardı, Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.



Öte yandan, ailelerin yaşadıkları mahallelerde güvenlik önlemlerinin artırıldığı öğrenildi.