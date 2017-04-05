Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan CHP'li Vekile Tepki; "Hadi Oradan"
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan CHP'li vekile tepki; "Hadi oradan"İSTANBUL– Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Sultangazi'de katıldığı bir programda CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un açıklamalarını eleştirdi.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan CHP'li vekile tepki; "Hadi oradan"
İSTANBUL– Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Sultangazi'de katıldığı bir programda CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un açıklamalarını eleştirdi. Kaya, "Büyük bir saygısızlık hadi oradan" dedi.
Sultangazi Belediyesi, ilçede yaşayan Bitlisli vatandaşları bir araya getirdi. Bitlisler Buluşması'na Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Sultangazi Kaymakamı Ali Uslanmaz ve Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay da katıldı.
"O gece kendisi neredeydi?"
Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nde düzenlenen buluşmada Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, salonu dolduran Bitlisli vatandaşlara seslendi. 16 Nisan'da yapılacak olan referandum ile ilgili konuşan Bakan Kaya, muhalefetin yapmış olduğu açıklamalara da tepki gösterdi. İlk olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun '15 Temmuz kontrollü bir darbe girişimiydi' sözlerini hatırlatan Aile Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, açıklamanın şehit ve gazilere yapılmış bir hakaret olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği belgeleri de göstermesi gerektiğini söyleyen Kaya, "Bugün ana muhalefetin genel başkanı çıkmış diyor ki, '15 Temmuz kontrollü bir darbe girişimiydi." Bu bizim aziz şehitlerimize, gazilerimize en başta hakarettir sonra bu millete yapılan bir hakarettir. Kendisinin çıkıp bunu açıklaması lazım. Bu konuda varsa elinde bir delil bunu vermesi lazım. O gece bizler mecliste bombaların altındaydık acaba kendisi neredeydi?" dedi.
"Hesabını millet verecek"
Bakan Kaya, geçtiğimiz günlerde CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un, katıldığı bir programda 'evet' oyu verecek olanlara yönelik sarf ettiği sözleri de eleştirdi. Milletvekilinin yapmış olduğu açıklamanın hesabının millet tarafından verileceğini belirten Bakan Kaya konuşmasında şu ifadelere yer verdi;
"Birileri de çıkmış diyor ki, '16 Nisan'da evet çıkarsa eğer, İzmir'den evetçileri denize dökeceğiz.' Ne derler, hadi oradan. Hadi oradan diyorum ben ona. Bu milletin değerlerine böyle bir saygısızlık görülmedi. Bunun hesabını verecekler. Ama bizim milletimiz çok yüce bir millet. Bunlara en güzel hesabı, sandıklarda evetleri patlatarak bu millet verecek. Onlar İzmir'den denize dökeceklermiş evetçileri. En güzel cevabı 16 Nisan'da yine sizler vereceksiniz. 16 Nisan'da öyle güçlü bir evet diyelim ki bunu söyleyenler saklanacak delik arasın. Tarihte milletine güvenmeyenler, siyaset sahnesinde kendilerine yer bulamıyorlar. Onların hiçbir zaman iktidar olma hayalleri dahi yok. Onun için de bu yeni getireceğimiz sisteme karşı çıkıyorlar."
Bitlisliler Buluşması'na ev sahipliği yapan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay da bir konuşma yaptı. 16 Nisan öncesi Avrupa ülkelerinin Türkiye'nin iç işlerine karışmaya çalıştığını belirten Altunay, "Bugün Avrupa boşuna zıplamıyor. 15 Temmuz'da gerçekleştiremediğini 16 Nisan'da acaba gerçekleştirebilir miyiz diye yoğun bir çalışma sarf ediyor. Onların amacı bölmek, bir birimize düşürmek, bizi vuruşturmak ama bunu beceremediler. Fakat bizi bir yumruk yapmaya başardılar. İnşallah bundan sonra da bu ülke bölünmeyecek, bu ülke ayrılmayacak, bu ülke kardeşçe bin yıl yaşadığı gibi bundan sonra da yaşayacak." dedi.
(SA