Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: "İstanbul'da görüyorum mahalle, sokak aralarında aile danışma merkezi levhasıyla iş yapan merkezler var. Bize buralar hakkında çok fazla ihbar geldi. Buraya giden çiftlerin hep boşanarak çıktığına yönelik gelen ihbarlar üzerine denetimlere başladık. Gerçekten birçok yerin ehil olmayan kişiler tarafından açıldığını gördük. Aile danışmanlığı sertifikası dahi olmayan, üniversite mezunu dahi olmayan, denklik almış bir diploması olmayan kişiler tarafından bu merkezlerin işletildiğini gördük. Bu konuda önlem almaya başladık, denetimlerimiz hızlı şekilde devam ediyor. Yetkin kişiler tarafından açılmayan ve ruhsatlandırılmayan yerlerin kapatılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."