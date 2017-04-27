Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya İran'da

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İslam dünyasının sınırların ötesinde bir ve bütün olması, ortak manevi değerlere sahip çıkılması gerektiğini söyledi.



İran'ın Meşhed kentindeki "2017 İslam Dünyası Kültür Başkenti" etkinlikleri kapsamında düzenlenen "İslam Toplumlarında Aile ve Sosyal Politikalar" konferansında bir konuşma yapan Kaya, daha sonra İslam alimlerinin önde gelen isimlerinden Muhammed Gazali'nin Meşhed yakınlarında bulunan TUS şehrindeki türbesini ziyaret etti.



Kaya, ziyarette AA muhabirine yaptığı açıklamada, İmam Gazali'nin 55 yıllık ömrüne pek çok eser sığdırmış büyük bir İslam alim olduğunu dile getirdi. Gazali'nin tefsir, fıkıh, hadis gibi ilimlerin yanı sıra sosyal ile siyasi ilimlerde de önemli eserleri bulunduğunu ve pozitif ilimlerle manevi ilimleri birleştirdiğini belirtti.



"Bugün İslam dünyası, sınırları ötesinde bir ve bütün olmalıdır" ifadesine yer veren Kaya, şöyle devam etti:



"Ortak manevi değerlerimize sahip çıkma zamanıdır. Muhammed Gazali gibi bir İslam aliminin türbesi çok daha güzel olmalıdır. Bu büyük İslam alimini rahmet ve minnetle yad ediyorum. Meşhed kentine gelmişken bu türbeyi ziyaret etmeden geçmek olmazdı. İnşallah bu türbeyi çok daha iyi şartlarda görmeyi umut ediyorum.

Gazali gibi bir İslam aliminin türbesi çok daha güzel olmalıdır. İnşallah önümüzdeki dönemde restore edilir diye umuyorum."



Bakan Kaya ve beraberindeki heyetin tel örgüyle çevrelenmiş, kapısı asma kilitle kapalı türbeye girememeleri dikkati çekti.



"Türkiye restorasyon için her türlü desteğe hazır"



Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin de "İran makamlarına İmam Gazali'nin türbesi ve Hacı Bektaş Veli'nin doğduğu Nişabur kentine bağlı Fuşencan köyündeki evini restore etme çalışmaları konusunda Türkiye'nin her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ilettik. Fakat İran makamları tarafından bu tarihi ve manevi mekanların restorasyonu için henüz bir adım atılmış değil." diye konuştu.



Horasan'ın TUS şehrinde miladi 1058'de doğan Gazali, 55 yıllık hayatında 'Kimya-ı Saadet' ve 'İhya-ı Ulumuddin' başta olmak üzere 500'ün üzerinde eser kaleme aldı. Ehli Sünnet alimlerinden Gazali, ömrü boyunca ilimle uğraşıp delil niteliğinde eserler verdiği için "Hüccet-ül İslam' olarak da tanındı.