Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: "İlk Çocuğa 300 Lira, İkinci Çocuğa 400 Lira, Üç ve Sonraki...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: "İlk çocuğa 300 lira, ikinci çocuğa 400 lira, üç ve sonraki çocuklar için de 600 lira olmak üzere doğum yardımı yapıyoruz. Şimdiye kadar 1 milyon 770 bin çocuk için 755 milyon lira doğum yardımı yaptık."