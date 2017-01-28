Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: 'Fetö'nün 'Sosyal Yardım' Oyunu Bozuldu - Ankara

BURCU ÇALIK / MERVE YILDIZALP - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisakı bulunan 361 kişinin görevine son verildiğini bildirdi.



Kaya, vakıflarda sebepsiz yere sosyal yardımların da kesildiğinin tespit edildiğini belirterek, "Sadece AK Parti'ye tepki oluşturmak üzere, infial oluşsun diye. Örgütle iltisaklı olduğu tespit edilen kişileri görevden aldık ama buna yönelik suistimaller de var." dedi.



Bakan Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FETÖ ile mücadele kapsamında bakanlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, koruyucu aileler, evlat edindirme sistemi ile özel kreş ve gündüz bakım evlerine yönelik yürütülen incelemeler hakkında bilgileri paylaştı.



Bakanlık olarak da FETÖ ile ciddi bir mücadele içerisine girildiğini vurgulayan Kaya, "FETÖ terör örgütü mensubu olan, terör örgütüyle iltisakı bulunan 564 kişiyi KHK ile ihraç ettik. Yaklaşık 83 kişi de açığa alınmış durumda." ifadesini kulandı.



FETÖ ile mücadele kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ve buradan sağlanan sosyal yardımlara yönelik de incelemelerin yapıldığına işaret eden Kaya, "Bizim Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız var. Bir de sözleşmeli personelimiz var. Bu sözleşmeli ve vakıflarımızda çalışan 361 kişinin de iş akitlerini feshettik." diye konuştu.



"Seçim öncesi sebepsiz yere bir çok kişinin sosyal yardımını kesmişler"



Bakan Kaya, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında yürütülen incelemelerde, sosyal yardımlara yönelik elde edilen tespitlere ilişkin de şu bilgileri paylaştı:



"Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında seçim öncesi sebepsiz yere birçok kişinin sosyal yardımını kesmişler. Sadece AK Parti'ye tepki oluşturmak üzere, infial oluşsun diye. Seçim öncesi sosyal yardımlar sebepsiz yere kesilmiş. Örgütle iltisaklı olduğu tespit edilen kişileri görevden aldık ama buna yönelik suistimaller de var."



Kaya, bu usulsüzlüklere yönelik olarak suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.



569 kreş ve gündüz bakımevine FETÖ incelemesi



Türkiye genelinde bakanlığa bağlı olarak çalışan kreş ve gündüz bakımevleri bulunduğunu anımsatan Kaya, "Kreş ve gündüz bakım evlerinden de FETÖ ile iltisakı bulunan yaklaşık 43 tanesinin sözleşmelerini feshettik. Bunun hala değerlendirmesi süren de yaklaşık 569 tane özel kreş ve gündüz bakımevimiz var." dedi.



Kaya, evlat edindirme ve koruyucu aile sisteminde de çok hassas bir şekilde hareket ettiklerini vurgulayarak, "Evlat edindirme ve koruyucu aile başvurularını çok titiz bir şekilde değerlendiriyoruz. Çünkü çocuklarımız bizim en kıymetli varlıklarımız. Bu bağlamda da 31 tane evlat edindirme ve koruyucu aile başvurusunun FETÖ ile iltisakı bulunup bulunmadığına dair incelemeleri sürüyor. 9 tane de evladımızı koruyucu ailenin yanından aldık, bakımını bundan sonrası için biz sağlıyoruz." ifadesini kullandı.



FETÖ'nün hain bir terör örgütü olduğunu ve bu örgütle mücadelenin sonuna kadar kararlılıkla sürdürüleceğini işaret eden Kaya, şunları kaydetti:



"17-25 Aralık sonrası Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyulup bu mücadele o zaman kararlı bir şekilde olmalıydı. Gecikmiş bir şekilde, mücadeleyi kuvvetli bir şekilde, hiçbir ödün vermeden sürdüreceğimizi buradan da söyleyebilirim."