Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: "En son çıkan Kanun Hükmünde Kararname ile malul sayılmayan terörle mücadele gazilerimiz için bir düzenleme yaptık. Malul sayılmayan terörle mücadeledeki gazilerimizden kalıcı hasarı olan, organ kaybı ve kalıcı sekeli olanlar için yeniden bir değerlendirme yapılacak ve uygun görülenlere aylık bağlanması sağlanmış olacak. Geriye dönük de çalışacak. Biz şehit yakınlarımız ve gazilerimiz arasında ayrım yapmıyoruz."